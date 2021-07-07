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Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"

Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"

В Екатеринбурге в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров пообщался со школьниками и студентами в рамках просветительской инициативы российского общества "Знание".

В ходе беседы с участниками конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", которые входят в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", министр рассказал о вопросах защиты интеллектуальной собственности, экологии, развития электротранспорта и беспилотных технологий, мерах стимулирования возобновляемой энергетики, модернизации российских предприятий. В дискуссии также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отдельное внимание в ходе обсуждения уделили модернизации промышленных предприятий и внедрению инноваций в российские производства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и инструменты поддержки на региональном и федеральном уровне для модернизации российских предприятий. На сегодняшний день существует перечень из 630 технологий, утвержденных правительством для заключения специальных инвестиционных контрактов, локализации и внедрения на территории России. И еще более чем на 400 есть предложения от бизнеса. Это технологии, которые оптимизируют производственные циклы, автоматизируют производственные процессы, повышают конкурентоспособность, — без них невозможно говорить о современном производстве", — отметил министр.

"Есть мнение, что все умные дети хотят поскорее вырасти и уехать из России. Но я думаю, что это совершенно не так. Сегодня вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым я встретился со школьниками, которые не просто хотят остаться на Урале, они мечтают сделать его лучше", — добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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По материалам: uposters.ru

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