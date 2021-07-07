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Меган Фокс отреагировала на снимок поцелуя ее бывшего мужа Брайана Остина Грина с новой возлюбленной

Меган Фокс отреагировала на снимок поцелуя ее бывшего мужа Брайана Остина Грина с новой возлюбленной

Вчера 47-летний Брайан Остин Грин поделился в инстаграме романтичным снимком, на котором запечатлен его поцелуй с возлюбленной — танцовщицей Шарной Берджесс. Пара вместе уже несколько месяцев, и их отношения развиваются довольно стремительно.


Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс

Прошло много времени, пока я не нашел того, с кем я смог бы разделить жизнь,

— написал он.

На снимок пары отреагировала бывшая жена звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", 35-летняя Меган Фокс. Похоже, за экс-супруга и его новую пассию Меган очень рада и чувства ревности совсем не испытывает.

Я благодарна Шарне,

— написала она.

В браке Меган Фокс и Брайан Остин Грин прожили 10 лет. О расставании они объявили прошлой весной. У пары есть трое общих сыновей, которых они воспитывают вместе. Грин уже представил новую девушку и им, и, кажется, они отлично поладили.


Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Фокс тоже счастлива в новых отношениях — она уже больше года встречается с певцом Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Правда, бывший муж, похоже, на нее все же немного обижен — Грин, в отличие от Меган, не проявляет симпатии к ее второй половинке.

Впрочем, инсайдеры отмечали, что против нового романа экс-супруги актер ничуть не возражает и счастлив за нее.

Сейчас Брайан Остин Грин и Меган Фокс находятся в процессе развода, который осложняется из-за опеки над детьми. Актер добивается совместной юридической и физической опеки, а Меган хочет решить этот вопрос как можно скорее.


Меган Фокс и Колсон Бэйкер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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