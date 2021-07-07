Мгновенный заговор на удачу

Вадим Карасев

Удача нужна каждому из нас, и в некоторые моменты поддержка капризной Фортуны необходима незамедлительно. Мгновенный заговор поможет обрести уверенность и не упустить перспективные возможности.

Заговоры используются испокон веков, и сила слова вместе с верой в лучший исход помогает привлечь все то, что нужно для счастливой жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно практиковаться и настраиваться на мысль о том, что нет ничего невозможного, а также выучить заговор, способный привлечь удачу мгновенно.

1. Заговор на удачу в делах читают в момент, когда нужно везение немедленно. При подписании договора, назначении должности, завершении работы, когда нужна толика везения, произносят: «Меня выбирают, в пример всем ставят. Удачу привлекаю, везде успеваю». Такой заговор можно читать в любой ситуации, если речь идет о привлечении везения в работе или деловых взаимоотношениях.

2. Мгновенный заговор на удачу в любви читают в момент, когда нужно привлечь внимание, избежать ссоры или обрести гармонию: «Любовь неудач не знает, счастье в двери стучится, везение меня не покидает». Этот заговор поможет уберечься от казусов и неприятностей.

3. Заговор на удачу в учебе поможет обрести уверенность и без труда справиться с любыми трудностями: «С удачей рождаюсь, с ней жизнь провожу, с ней каждый день дружбу вожу. Как бы сложно ни было — со всем справлюсь». Такой заговор можно читать перед экзаменами и для того, чтобы лучше усвоить материал, а также поступить в выбранное учебное заведение.

4. Удача нужна в любой момент. Какой бы ни была ситуация, привлечь внимание Фортуны поможет мгновенный заговор: «Удача от меня на шаг не отходит, беды отводит. Как птица без крыльев не летает, так и я без удачи не хожу, везде везение нахожу».