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МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от талибов

МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от талибов

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что около 70% границы с афганской стороны контролируется движением "Талибан*"*. Сейчас все зависит от дальнейшего развития событий.

"У нас, как вы знаете, размещена в Таджикистане 201-я военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие республике в случае необходимости", — цитирует его ТАСС.

Напряженность на таджикско-афганской границе усилилась из-за наступления талибов, которое началось после вывода из Афганистана американских войск. Ранее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что охранявшие границу солдаты правительственных войск Афганистана были вынуждены отступить на территорию соседней страны.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, заявили, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме. В Кремле не исключили усиление контингента в Таджикистане за счет российских войск. Кроме того, состоялся телефонный разговор между Рахмоном и его российским коллегой Владимиром Путиным, в котором российский лидер "подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ".

Как писал Ruposters, несколько диппредставительств в афганских городах, в том числе российское генконсульство в Мазари-Шарифе, прекратили работу из-за наступления боевиков.

* террористическая организация, запрещенная на территории России

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По материалам: uposters.ru

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