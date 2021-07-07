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Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев

Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с представителями спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ. Главной темой встречи стала поддержка российской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх.

В мероприятии участвовали представители Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Всероссийской федерации школьного спорта, Российского союза молодёжи, молодёжной организации "Молодёжка ОНФ", Национального фитнес-сообщества, Российских студенческих отрядов, Российского студенческого спортивного союза, Российского движения школьников, федерального оператора ГТО, Национального бегового движения, Паралимпийского комитета России, Федерального агентства по делам молодёжи, Российского союза боевых искусств, Российского союза спортсменов, физкультурно-спортивных обществ "Динамо", "Локомотив", ДОСААФ России, Добровольного физкультурного союза и других.

Игры XXXII Олимпиады стартуют в Токио 23 июля и впервые будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским спортсменам придётся выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов. Поэтому поддержка всей России особенно важна и будет не только объединять страну, но и давать нашим спортсменам дополнительную энергию и мотивацию.

"Спортсменам необходима поддержка страны. Очень важно поддержать нашу сборную, объединить страну вокруг идеи спорта и Олимпийских игр. Наша задача - создать атмосферу единения, поддерживать наших олимпийцев здесь, в России, говорить об их достижениях, рассказывать об их подвигах. Олимпийские ценности — солидарность, взаимоподдержка, вера друг в друга — всегда были и остаются непреходящими. Абсолютно уверен в том, что вместе нам удастся помочь нашей команде почувствовать энергию всей страны", - отметил министр.

В целях поддержки российских олимпийцев дан старт народному проекту "Верим в Россию!". Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Любой человек в нашей стране, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов.

Исполнительный директор АССК Евгения Бычкова презентовала народный проект "Верим в Россию!" и пригласила общественные организации принять активное участие. Участники встречи предложили свои мероприятия, направленные на создание возможностей для любого жителя России присоединиться к движению в поддержку российских олимпийцев.

Общественные организации планируют провести кампании в социальных сетях для привлечения людей к поддержке российских спортсменов. Для этого будут проведены конкурсы, созданы баннеры и видеоролики, аватарки и маски для соцсетей с флагом Российской Федерации и олимпийскими кольцами.

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По материалам: uposters.ru

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