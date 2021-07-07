Минэкономики Украины прогнозирует инфляцию 8% по итогам 2021 года

Анастасия Иванова

В украинском правительстве прогнозируют, что по итогам 2021 года уровень инфляции составит 8%. При этом экономика вырастет на 4%.Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко на форуме "Украина 30"."С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики. Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического воздействия", - отметил он.По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста."Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность", - добавил министр.