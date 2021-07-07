Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов

Анастасия Иванова

23:27 Автор: Жанна Звягина

Министерство науки и высшего образования рекомендовало высшим учебным заведениям взять на себя вакцинацию от коронавируса иностранных студентов. Об этом замглавы ведомства Петр Кучеренко сообщил в среду в ходе встречи с участниками первой смены форума «Территория смыслов».

По его словам, Минобрнауки также намерено обсудить возможность признания иностранных справок о вакцинации.

Кроме того, в ведомстве ведется работа над переводом документов об образовании в электронный формат — через пару лет студенты смогут получить цифровые дипломы.

Ранее замминистра науки и высшего образования Наталья Бочарова пообещала, что ведомство в ближайшее время решит вопрос о вакцинации от коронавируса иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку. Она добавила, что если не будет принято решение о бесплатной вакцинации, будут «изыскивать средства, чтобы провести эту работу силами наших вузов». Вакцинацию иностранных студентов планируется провести до сентября текущего года.

Глава Минобрнауки выступил против дискриминации не вакцинировавшихся от коронавируса студентов

С 18 января в России проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины«Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса, и чем они отличаются.

В июне в пресс-службе Минобрнауки заявили, что вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод.

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