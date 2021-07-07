Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Вадим Карасев

После короткого отпуска в Портофино с двумя дочерьми 56-летняя Моника Беллуччи вернулась к работе. На днях она прибыла в Париж, где вчера успела побывать на показе дружественного ей бренда Dior, прошедшего в рамках Недели высокой моды. Сразу же после окончания показа Моника сменила наряд и направилась на торжественный ужин, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.





Моника Беллуччи





Прием глава страны приурочил к приезду итальянского лидера Серджо Маттареллы, который в эти дни гостит во Франции с официальным визитом. На ужин, который прошел в Елисейском дворце, Моника пришла в длинном платье темно-синего цвета с длинными рукавами, дополненном ремнем с золотой пряжкой на талии.









На торжественный ужин в честь приезда президента Италии также были приглашены успешный французский бизнесмен и президент группы компаний LVMH Бернар Арно с супругой Элен Мерсье, генеральный директор PPR Франсуа-Анри Пино (он пришел на прием без супруги Сальмы Хайек) и другие официальные лица страны.





Эммануэль и Брижит Макрон









Бернар Арно с супругой Элен Мерсье





Франсуа-Анри Пино





Моника Беллуччи

Эммануэль и Брижит Макрон лично встретили на ступеньках Елисейского дворца главного гостя ужина Серджо Маттареллу, который прибыл в компании своей дочери Лауры. Первая леди Франции выбрала для приема элегантный и очень женственный образ: на ней были белоснежное платье в пол с разрезом и босоножки в тон.





Брижит и Эммануэль Макрон, Серджо Маттарелла с дочерью Лаурой

Напомним, что на вчерашнем показе Dior, который прошел в один день с торжественным ужином, Моника пересеклась со многими своими звездными коллегами. За дефиле с первых рядов вместе с Беллуччи наблюдали Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Кара Делевинь, возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус и многие другие.





Моника Беллуччи и Сьюки Уотерхаус





Моника Беллуччи и Джессика Честейн





Моника Беллуччи



