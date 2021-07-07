На базе педвузов будут открыты площадки Российского общества «Знание»

Анастасия Иванова

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил на Всероссийском совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сообщил о плане модернизации педагогических вузов, сообщает Минпросвещения России.

«По решению Президента России на педагогическое образование в течение двух лет будет выделено 10 млрд рублей. Нами сформирована программа «Учитель будущего поколения России», для её реализации мы проведём полную модернизацию педвузов не только с точки зрения улучшения условий, но и усовершенствования программ подготовки, повышения квалификации профессорско-педагогического состава», – сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что в этом году на эти нужды уже выделено 5 млрд рублей, запланировано открытие межфакультетских технопарков для студентов, школьников и молодых учителей.

Уже в этом году на базе каждого федерального педуниверситета появится региональный центр общества «Знание» (всего 33 центра)

Министр просвещения отметил, что важны тесная работа с педвузами, взаимодействие с ректорами. Образовательные программы совершенствуются, они будут синхронизированы со стандартами, кодификаторами, базовыми программами, с изменениями, которые происходят в школе как в части внедрения цифровой образовательной среды, так и в части оценки качества образования.

«Должны быть созданы базовые школы для максимального взаимодействия с педвузами. Мы должны будем открыть 5 тысяч профильных педклассов, сейчас открыто уже 600. В течение следующего учебного года будет проведён анализ регионов и школ, где открыты педклассы», – подчеркнул Сергей Кравцов.

На отдельном контроле также остаются все необходимые работы по капитальному и текущему ремонту зданий университетов.

В ближайшие два года на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. С таким предложением выступил Президент в своём недавнем Послании Федеральному Собранию.