На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет вспышку

Влада Некрасова

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, которая произошла 3 июля. Как сообщает Science alert, это была первая вспышка класса Х в новом, 25 цикле солнечной активности, она стала самой мощной, случившейся на звезде с 2017 года.Вспышки класса Х – самые мощные, которые случаются на нашей звезде. Самая мощная подобная вспышка в истории наблюдений была зарегистрирована 28 ноября 2003 года. Новое событие не было таким интенсивным, но он вызвало кратковременное отключение радиосвязи над Атлантическим океаном.Вспышка, а также увеличение количества корональных выбросов плазмы, свидетельствуют о том, что Солнце становится все более активным. Ученые отмечают, что нашей звезде потребовалось в два раза больше времени, чтобы выбросить первую вспышку класса Х во время 24 цикла активности. Имеет ли это какое-то значение для определения нового цикла активности, станет понятно только после того, как Солнце пройдет свой максимум.Солнечные вспышки имеют значение для Земли. Если выброшенная масса движется в сторону планеты, она может вызвать несколько эффектов. Солнечная радиация не представляет опасности для жизни на Земле, поскольку от нее защищает атмосфера. Но вспышки класса Х или более слабого М могут вызвать кратковременные отключения связи и сбои в работе навигационных систем. Наиболее сильные вспышки могут привести к отключению электросетей, но такое случается крайне редко.