Неделя высокой моды в Париже: Канье Уэст, Рената Литвинова, Яна Рудковская на показе Balenciaga

Вадим Карасев

В Париже продолжается Неделя высокой моды, и сегодня с утра состоялся, пожалуй, один из самых ожидаемых показов этого сезона. Первую за 53 года кутюрную коллекцию представил бренд Balenciaga, креативным директором которого сейчас является Демна Гвасалия.

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Гостями этого поистине исторического показа стали Канье Уэст, который снова скрывал лицо под балаклавой, Сальма Хайек, Белла Хадид, успевшая вернуться в Париж из Канн, большая поклонница и близкая подруга Гвасалии Рената Литвинова, Яна Рудковская и многие другие. Ну а на подиуме появилась падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф, которая сейчас активно развивает свою модельную карьеру.





Седрик Шарби, Канье Уэст и Франсуа-Анри ПиноКанье УэстДемна Гвасалия и Белла ХадидРената Литвинова





Яна Рудковская и Рената ЛитвиноваЭдвард Эннинфул, Анна Винтур, Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек





Льюис Хэмилтон, Демна Гвасалия и Канье Уэст





Белла Хадид

Демна Гвасалия явно уделил достаточно времени изучению архивов модного дома, и свидетельствовали об этом не только переосмысленные силуэты и знаковые модели Кристобаля Баленсиаги, но и детали.

















Белла Хадид и Льюис Хэмилтон

Так, например, к приглашению на показ прилагались позолоченные наперстки (такими пользовался сам дизайнер, и оригиналы даже можно увидеть в экспозиции музея Баленсиаги), в зале всем вручали гвоздики, национальный цветок Испании (родины Кристобаля Баленсиаги), сам показ проходил без музыкального сопровождения, как и во время, когда работал сам мастер, а демонстрируемым образам были присвоены номера — еще одна традиция показов середины прошлого века.

Смотрели на новую коллекцию собравшиеся тоже в историческом месте — ателье, где когда-то работал сам Баленсиага.

Перед показом в инстаграме бренда были удалены все записи, а первый пост нового этапа посвящен подвенечному платью, которым сегодня закрывали показ: силуэт наряда также вдохновлен свадебным платьем, созданным еще самим основателем бренда в 1967 году. В коллекции можно отметить и много других цитат, например, плоские шляпки и объемные накидки.











































