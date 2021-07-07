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Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel

В Париже продолжается Неделя высокой моды, в рамках которой впервые после пандемии проходят и очные показы со зрителями. Сегодня днем во дворце Гальера состоялся показ осенне-зимней кутюрной коллекции Chanel, и гостями дизайнера Виржини Виар стали Кароль Буке, Дэйзи Эдгар-Джонс, София Коппола, а на подиуме в образе невесты появилась дочь Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли.

Несмотря на то, что коллекция подготовлена к осенне-зимнему сезону, который неизменно ассоциируется с увяданием природы, она скорее навевает свежесть и легкость ее пробуждения. Такое настроение вполне понятно — после продолжительных локдаунов дизайнеры через одежду стремятся передать публике легкое чувство эйфории и восторга.


Chanel









Мне нравится видеть цвета в серости зимы. Мне очень хотелось получить особенно красочную коллекцию, где было бы много вышивок, что-то, передающее тепло,

— поделилась Виржини Виар.

И эта идея прослеживается через всю коллекцию: осенние пальто и строгие твидовые костюмы, без которых невозможно представить Chanel, перемежались воздушными открытыми платьями с объемными декоративными цветами и легкомысленными юбками с имитацией перьев.





 


Виар на этот раз черпала вдохновение у импрессионистов — Берты Моризо, Мари Лорансен, Эдуарда Мане — и постаралась трансформировать настроение этих картин в наряды, добавив к коллекции силуэты, которые могли бы носить люди, запечатленные на полотнах конца XIX века.




Звездой показа стала актриса Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл, прославившаяся ролью в фильме "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино. Маргарет появилась на подиуме в традиционном для кутюра образе невесты и, кажется, вжилась в него как следует — в какой-то момент Куэлли бросила свой букет публике. Поймала его главный редактор InStyle Лора Браун.


Маргарет Куэлли




Ранее в инстаграме бренда также была опубликована съемка-тизер коллекции, где Маргарет представила некоторые наряды.




Гости показа


Кароль Буке
София Коппола
Дэйзи Эдгар-Джонс
Каролин де Мегрэ
Зои Аджани
Лина Кудри
Анна Муглалис
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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