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Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

Новый президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы
Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий. Если бы выборы президент прошли в ближайшее время, то в первом туре его бы поддержали более 29% избирателей.

По данным опроса, за Зеленского в первом туре проголосуют 29,1% избирателей, за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 13,4%, нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко - 12,5%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 11,3%.

Далее в рейтинге идут Игорь Смешко - 8,7%, Евгений Мураев - 5,5%, Владимир Гройсман - 4,6%, Олег Ляшко - 3,4%. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Больше всего на будущих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках Зеленского (34%) и Тимошенко (22%). Бойко хотели бы видеть в списках 20%, Порошенко - 18%, Грйосмана - 15%, Смешко - 14%, Мураева - 10%.
Президентский антирейтинг возглавляет Порошенко - 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Бойко, 32% - Тимошенко, 27% - Зеленского, 24% - ОлегаЛяшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Евгения Мураева.

Моделирование второго тура выборов дало следующие результаты. Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский - Порошенко результат 65% против 35%. В паре Зеленский - Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский - Бойко - 66% против 34%.

Рейтинг доверия к политикам также возглавляет Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 52%. Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%. Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%. Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75%. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28%.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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