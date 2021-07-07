Обереги от лишних трат

Вадим Карасев

Многие из нас порой совершают покупки, о которых мы потом жалеем. Обереги, описанные в этой статье, помогут вам намного реже покупать то, что не приносит никакой пользы.

Ранее мы рассказывали о важных правилах привлечения денег, но в них нет никакого смысла, если вы тратите заработанные средства бездумно и хаотично. Если вы не умеете держать себя в руках и правильно планировать бюджет, то вам обязательно нужны обереги, описанные далее.

Турмалин

Этот камень обладает особой силой. Он помогает отделять важное от напускного, очищая наши мысли. Если вы собираетесь пойти на шопинг, то обязательно возьмите с собой турмалин. Он сделает так, что вы даже не обратите внимание на ненужные вещи, полезность которых весьма сомнительна.

Гребешок

Этот славянский оберег крайне полезен для всех, кто часто бесцельно тратит деньги или имеет такой соблазн. Гребешок нужно сначала зарядить. Для этого его можно обложить монетами и оставить на ночь лежать на подоконнике в период Полнолуния или растущей Луны.

Также можно завязать на первом и последнем зубчике красную нить и прочитать заговор: «Гребешок, помогай. Деньги мои сохраняй, да кошелек не опустошай. Деньги мои храни, удачу мою верни». После этого вместе с завязанными нитками гребешок кладется в сумку, в карман или в кошелек, если там есть для него место. Он будет выполнять роль оберега от ненужных трат.

Ваша собственная осторожность

Делайте список покупок. Если вы выходите за рамки списка, то спросите себя: «будет ли меня радовать эта вещь?», «актуальна ли данная покупка?», «как долго и часто я будут пользоваться этой вещью?». Даже самые осторожные люди порой совершают неправильные шаги, покупая то, что им не нужно. Именно поэтому каждый раз, когда у вас появляется желание обладать чем-то, задайте себе эти несколько вопросов.

Хотэй

Очень часто бывает так, что на ненужную трату нас подталкивает продавец. Это может быть недобросовестный человек или мошенник. Хотэй — талисман фэн-шуй, который помогает заранее определять таких людей и обходить их стороной либо не поддаваться на их уговоры. Хотея нужно ставить на рабочем месте, носить с собой в сумке, портфеле или возить в машине. Каждый раз, когда вы считаете, что он вам помог, нужно гладить его по животу.

Руна Феху

Эту руну необходимо нанести на ваш кошелек, либо нарисовать на теле перед походом в магазин. Она защищает человека от врагов, ненужных трат, неверных финансовых шагов. Она крайне полезна для всех, кто постоянно имеет дело с деньгами. Вот как выглядит эта руна:



