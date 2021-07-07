Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обереги от лишних трат

Обереги от лишних трат

Многие из нас порой совершают покупки, о которых мы потом жалеем. Обереги, описанные в этой статье, помогут вам намного реже покупать то, что не приносит никакой пользы.


Ранее мы рассказывали о важных правилах привлечения денег, но в них нет никакого смысла, если вы тратите заработанные средства бездумно и хаотично. Если вы не умеете держать себя в руках и правильно планировать бюджет, то вам обязательно нужны обереги, описанные далее.

Турмалин

Этот камень обладает особой силой. Он помогает отделять важное от напускного, очищая наши мысли. Если вы собираетесь пойти на шопинг, то обязательно возьмите с собой турмалин. Он сделает так, что вы даже не обратите внимание на ненужные вещи, полезность которых весьма сомнительна.

Гребешок

Этот славянский оберег крайне полезен для всех, кто часто бесцельно тратит деньги или имеет такой соблазн. Гребешок нужно сначала зарядить. Для этого его можно обложить монетами и оставить на ночь лежать на подоконнике в период Полнолуния или растущей Луны.


Также можно завязать на первом и последнем зубчике красную нить и прочитать заговор: «Гребешок, помогай. Деньги мои сохраняй, да кошелек не опустошай. Деньги мои храни, удачу мою верни». После этого вместе с завязанными нитками гребешок кладется в сумку, в карман или в кошелек, если там есть для него место. Он будет выполнять роль оберега от ненужных трат.

Ваша собственная осторожность

Делайте список покупок. Если вы выходите за рамки списка, то спросите себя: «будет ли меня радовать эта вещь?», «актуальна ли данная покупка?», «как долго и часто я будут пользоваться этой вещью?». Даже самые осторожные люди порой совершают неправильные шаги, покупая то, что им не нужно. Именно поэтому каждый раз, когда у вас появляется желание обладать чем-то, задайте себе эти несколько вопросов.

Хотэй

Очень часто бывает так, что на ненужную трату нас подталкивает продавец. Это может быть недобросовестный человек или мошенник. Хотэй — талисман фэн-шуй, который помогает заранее определять таких людей и обходить их стороной либо не поддаваться на их уговоры. Хотея нужно ставить на рабочем месте, носить с собой в сумке, портфеле или возить в машине. Каждый раз, когда вы считаете, что он вам помог, нужно гладить его по животу.

Руна Феху


Эту руну необходимо нанести на ваш кошелек, либо нарисовать на теле перед походом в магазин. Она защищает человека от врагов, ненужных трат, неверных финансовых шагов. Она крайне полезна для всех, кто постоянно имеет дело с деньгами. Вот как выглядит эта руна:


# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет
Обереги от лишних трат
Обереги от лишних трат
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций
Снятие приворота на 3 свечи
Снятие приворота на 3 свечи
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет вспышку
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет
Лунный день сегодня 7 июля 2021 года
Лунный день сегодня 7 июля 2021 года
Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма "Аннетт"
Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма

Топ на сегодня

В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
Полезные свойства каркаде и сферы его применения
Полезные свойства каркаде и сферы его применения
Битва платьев: Анна Делло Руссо против Надежды Оболенцевой
Битва платьев: Анна Делло Руссо против Надежды Оболенцевой
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании

Еще по теме

Обереги для порога: как не пустить в дом отрицательную энергию
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Обереги для спальни: вещи, которые полезно держать у изголовья кровати
Камни — проводники энергетики: талисманы, обереги и анти-обереги