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Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения граждан с прямой линии

Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения граждан с прямой линии

Президент России Владимир Путин 7 июля поручил "Общероссийскому народному фронту" (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию.

"С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках прямой линии президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации", — говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Глава государства также поручил направить для рассмотрения в Администрацию Президента РФ, правительство, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации всю полученную по итогам анализа информацию.

30 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которая продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов. Глава государства заверил, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время эфира.


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По материалам: uposters.ru

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