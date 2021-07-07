Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Реконструкцию региональных памятников культуры предложили упростить

Реконструкцию региональных памятников культуры предложили упростить

Реконструкцию региональных памятников культуры предложили упростить

13:21  Автор: Виктория Карташева


Законопроект: № 1208837-7



Брянская областная Дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий упрощённую госэкспертизу проектной документации памятников истории и культуры для реконструкции.

Изменения вносятся в Градостроительный кодекс.

Согласно ему, для получения разрешения на реконструкцию или восстановление элементов памятников культурного наследия регионального и местного значения нужно получить положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию. При этом такие документы должны быть на весь объект, а не только на ту часть, которую собираются ремонтировать. 

Старинные книги пересчитают и оцифруют


При этом порой на этапе госэкспертизы в проектную документацию вносят изменения. Если же она не соответствует требованиям, то проект заново отправят на историко-культурную экспертизу.

В результате объект культурного наследия может утратить уникальность и ценность с точки зрения истории, археологии и искусства.

В связи с этим авторы инициативы предлагают проводить государственную экспертизу проектной документации по упрощенной схеме. Предполагается, что документы будут нужны только для той части, которую планируют реконструировать. 

Ранее памятники культурного наследия предложили передавать частным школам и музеям. Авторы инициативы отметили, что, как показывает практика, объекты культурного наследия, не включённые в хозяйственный оборот, быстрее разрушаются или используются незаконно.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


29
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным полем в Германии
Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир
Бывшая глава штаба Меган Маркл и принца Гарри рассказала о работе с ними: "Талантливые и творческие лидеры"
Бывшая глава штаба Меган Маркл и принца Гарри рассказала о работе с
Финал национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе переносится на более поздний срок
Финал национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе переносится
Влияние дней недели на сновидения
Влияние дней недели на сновидения
В Британии пообещали новые провокации у берегов Крыма
В Британии пообещали новые провокации у берегов Крыма
Гипоксия помогает выживать раковым клеткам
Гипоксия помогает выживать раковым клеткам
Меган Фокс отреагировала на снимок поцелуя ее бывшего мужа Брайана Остина Грина с новой возлюбленной
Меган Фокс отреагировала на снимок поцелуя ее бывшего мужа Брайана
Мгновенный заговор на удачу
Мгновенный заговор на удачу
В Белоруссии запретили два украинских телеканала
В Белоруссии запретили два украинских телеканала
МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от талибов
МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в

Топ на сегодня

Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской

Еще по теме

СМИ сообщили о предложении главы Подмосковья отказаться от археологической экспертизы
Памятники культуры предлагают ремонтировать без экспертизы
Правительство уточнило правила расчёта стоимости реконструкции памятников культуры
Крещатик хотят сделать частью наследия ЮНЕСКО