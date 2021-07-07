Реконструкцию региональных памятников культуры предложили упростить

Влада Некрасова

13:21 Автор: Виктория Карташева

Законопроект: № 1208837-7

Брянская областная Дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий упрощённую госэкспертизу проектной документации памятников истории и культуры для реконструкции.

Изменения вносятся в Градостроительный кодекс.

Согласно ему, для получения разрешения на реконструкцию или восстановление элементов памятников культурного наследия регионального и местного значения нужно получить положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию. При этом такие документы должны быть на весь объект, а не только на ту часть, которую собираются ремонтировать.

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При этом порой на этапе госэкспертизы в проектную документацию вносят изменения. Если же она не соответствует требованиям, то проект заново отправят на историко-культурную экспертизу.

В результате объект культурного наследия может утратить уникальность и ценность с точки зрения истории, археологии и искусства.

В связи с этим авторы инициативы предлагают проводить государственную экспертизу проектной документации по упрощенной схеме. Предполагается, что документы будут нужны только для той части, которую планируют реконструировать.

Ранее памятники культурного наследия предложили передавать частным школам и музеям. Авторы инициативы отметили, что, как показывает практика, объекты культурного наследия, не включённые в хозяйственный оборот, быстрее разрушаются или используются незаконно.

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