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РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»

РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»

Русское географическое общество вместе с Росреестром приглашает школьников в возрасте до 15 лет принять участие в российском этапе Международного конкурса детской карты мира имени Барбары Печеник «Карта моего будущего мира», сообщает РГО. 

Конкурс проводится Международной картографической ассоциацией. Его результаты объявят в декабре 2021 года на Международной картографической конференции во Флоренции. Победителей выберут в четырех возрастных группах: до 5 лет, 5–8 лет, 9–12 лет и 13–15 лет (включительно).

Прием работ и заявок на участие проходит до 27 июля. Результаты российского этапа будут объявлены 10 августа. Работы участников, занявшие первое место в каждой возрастной категории, номинируют на международный этап конкурса. 

В 1993 году в память о выдающемся картографе Барбаре Печеник, занимавшейся созданием детских карт и атласов, Международная картографическая ассоциация учредила конкурс детской карты мира, проводимый один раз в два года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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