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Российских школьников с сентября ждет патриотическое воспитание

Российских школьников с сентября ждет патриотическое воспитание

С 1 сентября в российских школах появится патриотическое воспитание по единому стандарту. Приказы Минпросвещения об этом появились на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, в стране должны быть обеспечены единое образовательное пространство, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения.

Одним из последствий нововведений станет единый стандарт воспитания. В нем предусмотрено "формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни". Внимание уделят также разумному использованию цифровых технологий, личностному развитию, в том числе гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, трудовому, экологическому.

Чиновники планируют в том числе сформировать у школьников системные знания о месте России в мире и в истории, а также про территориальную целостность страны, ее культурное и научное развитие, ее вклад в мировые технологии. Детям будут вкладывать представление о "стране, устремленной в будущее".

Как сообщал Ruposters, ранее в Урюпинске выпускнику школы не дали аттестат из-за долга в столовой.

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По материалам: uposters.ru

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