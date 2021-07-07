Российских школьников с сентября ждет патриотическое воспитание

Вадим Карасев

С 1 сентября в российских школах появится патриотическое воспитание по единому стандарту. Приказы Минпросвещения об этом появились на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, в стране должны быть обеспечены единое образовательное пространство, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения.

Одним из последствий нововведений станет единый стандарт воспитания. В нем предусмотрено "формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни". Внимание уделят также разумному использованию цифровых технологий, личностному развитию, в том числе гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, трудовому, экологическому.

Чиновники планируют в том числе сформировать у школьников системные знания о месте России в мире и в истории, а также про территориальную целостность страны, ее культурное и научное развитие, ее вклад в мировые технологии. Детям будут вкладывать представление о "стране, устремленной в будущее".

Как сообщал Ruposters, ранее в Урюпинске выпускнику школы не дали аттестат из-за долга в столовой.