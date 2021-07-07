Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Вадим Карасев

Иоанн Креститель, или, как его еще называют, Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых отцов и святых. 7 июля весь православный мир отмечает его рождество. Эксперты рассказали, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Это не двунадесятый праздник, но его важность сложно переоценить. Рождество святого Иоанна — светлый день, когда на свет появилась одна из ключевых фигур евангельского повествования.

История праздника

Начать стоит с истории установления праздника. Он был установлен в честь рождения сына праведных Захарии и Елизаветы. Интересный факт заключается в том, что помимо Рождества Христова и Рождества Богородицы в церковном календаре есть только Рождество Иоанна Крестителя. Это значит, что к этому святому у Церкви особое отношение, ведь именно он крестил Христа в реке Иордан.

Согласно Евангелию от Луки, отцу Иоанна Крестителя еще до его рождения являлся ангел. Он рассказал ему о том, что Иоанну будет необходимо исполнить волю божью, став тем, кто будет готовить людей к представлению к Богу. Отец не поверил в это, посему был лишен дара речи архангелом Гавриилом.

7 июля не случайно было выбрано датой рождения святого. Разница между временем рождения Христа и Предтечи составляет ровно полгода.

Что можно и что нельзя делать 7 июля

Этот праздник очень важен, поэтому Церковь выделяет его как великий. Не стоит забывать что 7 июля выпадает на Петров пост. Это значит, что сегодня нельзя есть животную пищу и прибегать к чрезмерному веселью.

В этот праздник нужно почтить память Иоанна Крестителя молитвами. Можно прочесть вот такую простую молитву: «Прославляем тебя, святой отец Иоанн, и почитаем Твое рождение от неплодной матери твоей. Моли Господа за нас, недостойных рабов, грешных агнцев Божьих. Наставник наш духовный, отец и пророк, учитель и ближний друг Христов, молим тебя, и к тебе прибегаем: не отринь нас, просящих твоего заступления, обнови души наши, укрепи здоровье наше. Моли Христа Бога нашего о прощении грехов наших. Защити нас от врагов видимых и невидимых. Аминь».

В этот день стоит также отложить любую работу по дому. Не стоит много работать в огороде и на участке. Церковнослужители советуют посетить храм Божий и постараться прожить этот день праведно, совершая только добрые поступки.