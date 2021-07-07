Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным полем в Германии

Вадим Карасев

Остатки церкви, построенной в X веке первым императором Священной Римской империи Оттоном Великим, были обнаружены археологами под кукурузным полем недалеко от Айслебена в федеральной земле Саксония-Анхальт на северо-востоке Германии.

К западу от современного Айслебена в X веке располагалось местечко Хельфта, где император Оттон выстроил свой дворец. Сейчас на этом месте работают археологи. С момента начала раскопок в мае они обнаружили фундаментные стены классической трехнефной крестообразной базилики около 30 метров в длину и 20 метров в ширину, с трансептом и полукруглой апсидой на восточном конце. Там был найден ряд артефактов, включая романское бронзовое распятие с эмалью, изготовленное в Лиможе в XIII веке, и большой кусок церковного колокола.

Предполагается, что Оттон основал эту церковь около 968 года. Строительство больших эффектных церквей в Германии, особенно в его наследственном герцогстве Саксония, было частью его программы по утверждению себя как императора недавно созданной Священной Римской империи, с одобрения папы провозглашенной истинной преемницей Римской империи. Историк Титмар Мерзебургский писал в своей хронике начала XI века, что церковь в Хельфте была посвящена святой Радегунде — жившей в VI веке дочери короля Тюрингии Бертахара и жене короля франков Хлотара I, добившейся расторжения брака и ставшей монахиней. Титмар также записал, что Отто Великий лично присутствовал при освящении церкви.

Эмалированная брошь. Фото: Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt, Felix Biermann

На территории церкви и на прилегающем кладбище найдено более 70 захоронений, в том числе кирпичные и каменные гробницы X–XV веков. Среди обнаруженных там предметов — позолоченная пряжка ремня, монеты, ножи и несколько эмалированных бронзовых брошей. Кладбище использовалось для погребения многих представителей региональной элиты. В рассказе Титмара описываются похороны его родственника графа Вернера фон Вальбека, останки которого были перевезены из Вальбека в Хельфту для захоронения в 1014 году. Существовавший более пятисот лет собор был разрушен в XVI веке в ходе Реформации, и даже место его нахождения было забыто.

Раскопки продлятся до начала сентября и охватят значительную часть территории вокруг церкви. Археологи надеются обнаружить остатки поселения и укреплений, выросших вокруг дворца Оттона.