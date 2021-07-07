С чего началась кампания по ядерному разоружению

Лидия Мартынова

00:17 Автор: Анна Шушкина

7 июля 1957 года в Канаде открылась первая Пагуошская конференция, в которой приняли участие 22 известных ученых из 10 стран мира, в том числе, из СССР и США для обсуждения опасностей ядерной войны. Эта встреча положила начало международной кампании за ядерное разоружение.

К организации Пагуошского движения подтолкнули события 1 марта 1954 года, когда США взорвали водородную бомбу на атолле Бикини, который входил в состав Маршалловых островов. Мощность взрыва была эквивалентна взрыву 1000 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Случайными жертвами испытаний стали команды нескольких японских рыболовных шхун. Моряки получили сильную дозу радиоактивного излучения и вскоре погибли.

Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире, в том числе и в США. Знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии, выступил с протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле. Его поддержали Альберт Эйнштейн, Фредерик Жолио-Кюри и другие выдающиеся ученые. Они выступили с призывом собрать конференцию против ядерной энергии в военных целях. В итоге конференция прошла 7-10 июля 1957 года в канадской деревне Пагуош при поддержке американского промышленника Сайруса Итона.

С 1957 года Пагуошские конференции проводились 1-2 раза в год. В период холодной войны это движение сыграло важную роль в разработке и принятии многих международных соглашений в области разоружения и безопасности. Пагуошские конференции во многом способствовали прекращению войны во Вьетнаме и разрешению других международных конфликтов и споров. В 1995 году Пагуошскому движению присуждена Нобелевская премия мира.

Когда начала действовать ядерная сделка между странами

С 2007 года по решению Совета организации Пагуошские конференции проводятся один раз в два года. В промежутках между конференциями Пагуошским движением организуются тематические встречи, симпозиумы и семинары в различных странах мира.

Сегодня его участники обмениваются мнениями и разрабатывают альтернативные подходы к контролю над вооружениями и уменьшению напряженности. Среди участников Пагуошских встреч есть советники правительств, авторитетнейшие представители академической и университетской науки, высокопоставленные государственные деятели, крупные военные и дипломаты. Статус многих у себя на родине способствует быстрому распространению идей и мнений, вырабатываемых Пагуошем, уже на уровне официальной политики.

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