С начала года в Украину не пропустили почти 20 тысяч человек
Сегодня, 21:00 Алексей Вольцев
В течение шести месяцев 2021 года украинские пограничники не пропустили в страну почти 20 тысяч человек, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Для сравнения: в январе-июне 2020 года отказали лишь 12 тысячам человек.
Из каких стран не пропускали чаще всего:
Россия;
Молдова;
Турция;
Польша;
Румыния;
Беларусь;
Германия.
Чаще всего не пускали в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.
Самой распространенной причиной отказа на въезд в Украину для иностранцев стало то, что они приезжали из стран со значительным распространением COVID-19 и у них не было специальных документов для въезда во время пандемии.
В течение года также возросло количество потенциальных незаконных мигрантов: с 2270 человек в январе-июне 2020-го до 4058 человек в этом году. Среди потенциальных нелегалов больше всего было россиян - 1236.
Еще одна причина запрета въезда в Украину сейчас действует для деятелей культуры РФ, которые представляют угрозу национальной безопасности (например, из-за поддержки оккупации Крыма). Таких артистов Министерство культуры заносит в специальный "черный список": сейчас там находятся 204 россиянина.
По материалам: gogetnews.info