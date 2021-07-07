С начала года в Украину не пропустили почти 20 тысяч человек

Алексей Вольцев

В течение шести месяцев 2021 года украинские пограничники не пропустили в страну почти 20 тысяч человек, сообщает Государственная пограничная служба Украины.Для сравнения: в январе-июне 2020 года отказали лишь 12 тысячам человек.Из каких стран не пропускали чаще всего:Россия;Молдова;Турция;Польша;Румыния;Беларусь;Германия.Чаще всего не пускали в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.Самой распространенной причиной отказа на въезд в Украину для иностранцев стало то, что они приезжали из стран со значительным распространением COVID-19 и у них не было специальных документов для въезда во время пандемии.В течение года также возросло количество потенциальных незаконных мигрантов: с 2270 человек в январе-июне 2020-го до 4058 человек в этом году. Среди потенциальных нелегалов больше всего было россиян - 1236.Еще одна причина запрета въезда в Украину сейчас действует для деятелей культуры РФ, которые представляют угрозу национальной безопасности (например, из-за поддержки оккупации Крыма). Таких артистов Министерство культуры заносит в специальный "черный список": сейчас там находятся 204 россиянина.