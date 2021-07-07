С нового учебного года в десяти регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию

Влада Некрасова

Со следующего учебного года советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступят к выполнению своих обязанностей. Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил на Всероссийском совещании с региональными министрами образования работу по запуску этого проекта, информирует Минпросвещения России.

«Мы будем оказывать помощь советникам по воспитанию, которые начнут работу в десяти регионах с 1 сентября. Прошу региональных министров взять на контроль вопрос создания условий для их работы и информировать нас в случае возникновения вопросов», – сказал Министр.

Сергей Кравцов отметил, что региональные органы управления образованием совместно с муниципалитетами должны обеспечить советников директоров школ всем необходимым для того, чтобы они могли полноценно участвовать в реализации рабочих программ воспитания.

Первый очный этап обучения в «Артеке» проходил с 23 по 29 марта. Сессии для будущих советников продлятся до 31 августа 2021 года. В ходе 15 сессий подготовку пройдут более 2500 человек из разных регионов страны. На данный момент прошли обучение 1559 человек.

Программа повышения квалификации для обучения советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в объёме 106 часов разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», реализуемого Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина.