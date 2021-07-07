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Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России

Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России

Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины не пустили свою сборную на чемпионат мира, который должен пройти в Москве в августе этого года, сообщает портал Тribuna.com.

На прошлой неделе украинская команда заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии. Она стала одним из четырех претендентов от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ. Кроме них, на турнир по итогам европейской квалификации попали игроки из Белоруссии, Испании и Португалии.

Известно, что до этого к бойкоту соревнований призывал глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий. Однако решение о поездке должно приниматься коллегиально, уточнял он.

Мероприятие пройдет с 19 по 29 августа в Москве на территории спорткомплекса "Лужники". Сборная России по пляжному футболу является двукратным чемпионом мира, предыдущий турнир принес команде бронзовые награды. Лучший результат украинской сборной на чемпионатах мира по этому виду спорта — выход в четвертьфинал в 2005 году.

Ранее Ruposters писал, что в МИД РФ сочли жестом "отчаяния" изображение Крыма на форме национальной команды Украины по футболу.

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По материалам: uposters.ru

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