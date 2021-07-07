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СБУ с начала года остановила более 200 хакерских атак на министерства и ведомства

СБУ с начала года остановила более 200 хакерских атак на министерства и ведомства
СБУ усилила сотрудничество с министерствами и ведомствами в сфере кибербезопасности, в рамках которого с начала года нейтрализована 201 хакерская атака. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

«За период взаимодействия между Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБУ и органами власти были заблокированы десятки масштабных кибератак российских спецслужб на информационные системы министерств и ведомств. Были отражены атаки на системы электронного документооборота и электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а также на стратегические отрасли страны», - заявил заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко на совещании относительно усиления уровня кибербезопасности правительственных информационных систем.

По словам начальника кибердепартаменту СБУ Алексея Корнейчука, несмотря на положительные достижения, в сфере кибербезопасности существует ряд проблемных вопросов системного характера. «Это и неудовлетворительное кадровое обеспечение подразделений, и несовершенство нормативно-правовой базы взаимодействия субъектов кибербезопасности, а также недостаточная инициатива по внедрению мероприятий кибербезопасности некоторыми министерствами», - подчеркнул Корнийчук.
В общем, как подчеркнули участники совещания, за время существования рабочей группы, созданной в конце 2020 года, специалистами СБУ была нейтрализована 201 целенаправленная кибератака на украинские министерства и ведомства, а также получен уникальный опыт совместного реагирования на киберугрозы. К информационной платформе MISP-UA уже присоединилось подавляющее большинство центральных органов исполнительной власти, что позволяет киберспециалистам этих ведомств эффективнее обмениваться данными о кибератаках и киберинцидентах.

Кроме того, согласован вопрос относительно продления и масштабирования осуществленных мероприятий на государственные предприятия, учреждения и организации, входящие в сферу управления ЦОИВ. Эти мероприятия будут проходить совместно с СНБО и ГСССЗИ.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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