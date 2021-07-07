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Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее определенно жаркое лето"

Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее определенно жаркое лето"

63-летняя Шэрон Стоун спровоцировала слухи о новом романе — с 25-летним рэпером RMR. На прошлой неделе папарацци заметили голливудскую актрису и начинающего рэпера сразу в двух ночных заведениях Лос-Анджелеса, где они вместе весело проводили время. На днях же инсайдер рассказал изданию Page Six, как складываются отношения пары.

У Шэрон определенно жаркое лето. Недавно она тусовалась вместе с подопечным Дрейка, рэпером RMR. Они ласкали друг друга, без конца открывали бутылки и танцевали под хип-хоп,

— рассказал аноним.


Шэрон Стоун и рэпер RMR

Человек из окружения Стоун уточнил, что актриса проводит в компании рэпера последние несколько месяцев. Он также рассказал, что RMR является поклонником творчества Шэрон и особенно любит фильм с ее участием "Казино" 1995 года. При этом он не стал сразу же вешать ярлык на отношения Стоун и RMR, а лишь охарактеризовал их как "уникальную дружбу":

Он очень уважает ее и считает чертовски крутой. Они наслаждаются обществом друг друга и много тусуются вместе. Они явно находятся на одной волне, и это поистине уникальная дружба.Шэрон и рэпер RMR не только много общаются в жизни, но и активно следят друг за другом в инстаграме. Музыкант ставит лайки некоторым снимкам Стоун, а она, в свою очередь, пишет ему комментарии под новыми публикациями.


Рэпер RMR только недавно начал свою карьеру, но уже стал довольно известным в США. Музыкант настолько предан своему сценическому образу, что даже в обычной жизни не появляется на публике без балаклавы на голове и золотых грилзов на зубах. RMR также скрывает свое настоящее имя. Возможно, именно образом начинающего рэпера вдохновился Канье Уэст, который уже не первый раз скрывает свое лицо под балаклавой. Вот и на сегодняшнем показе Balenciaga, прошедшем в рамках Недели высокой моды в Париже, рэпер опять появился в черной маске.



Напомним, что после развода с вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном в 2003 году у Шэрон Стоун было несколько ярких романов. В 2016 году она встречалась со спортивным агентом Ленни Купером, через два года закрутила роман с Анджело Боффой, который был моложе ее почти на 20 лет, а потом пробовала построить отношения с журналистом Энцо Курсио. Последние несколько лет звезда откровенно заявляла, что одинока, но постоянно сидит в приложениях для знакомств. При этом Шэрон признавалась, что абсолютно не нуждается в мужчине и самостоятельно справляется с воспитанием троих приемных сыновей.


Шэрон Стоун


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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