Школьникам предложат изучать географию прямо с борта теплохода

Алексей Вольцев

15:13 Автор: Юлия Сапрыгина

В Совете Федерации обсудили инициативу губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина об организации образовательных водных маршрутов для школьников и студентов по реке Волге.

Исторически города России располагалась по берегам крупных водных объектов. Важнейший из них для нашей страны — это река Волга, отметила в Комитете Совфеда по социальной политике министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева.

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Сегодня на берегах реки располагается 15 субъектов, все они могли бы стать участниками нового водного образовательного маршрута, считает она. По словам Прокофьевой, большой опыт познавательного туризма был накоплен в Советском Союзе. Важную роль в этом всегда играла Астраханская область.

«Так, в СССР в период навигации в порты Астраханской области заходили до 350 теплоходов, которые за сезон перевозили до 700 тысяч туристов, половина из которых были дети и молодёжь», — рассказала она.

И сегодня развитие детского и молодёжного туризма является одной из важнейших государственных задач. Такие круизы могут иметь большое патриотическое значение. Кроме того, такие путешествия можно было бы привязать к отдельным школьным дисциплинам, предположила Прокофьева.





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Участники заседания, в том числе Ростуризм, Минтранс, Минпросвещения, идею поддержали и выразили готовность помочь с разработкой и подготовкой такой программы.

Кроме этого, участники предложили повысить статус проекта, сделав его не региональным, а федеральным. Например, такую идею озвучил сенатор от региона Александр Башкин. «Это, конечно, тема не только Астраханской или любой другой области. Это должен быть федеральный бренд, как Золотое кольцо или Серебряное ожерелье», — сказал парламентарий.

#школы #образование #история #отдых

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