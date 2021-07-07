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Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%

Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что начиная с 6 июня, параллельно с распространением в стране штамма коронавируса "Дельта", наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%.

При этом, согласно данным Минздрава, эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации, остается на уровне 93%.

В компании пока не прокомментировали это заявление.

Ранее премьер-министр страны Нафтали Беннет распорядился провести два медицинских исследования, касающиеся прививок. Первое будет проведено среди пациентов, прошедших вакцинацию, но в дальнейшем заразившихся коронавирусом, с учетом различных факторов (возраста, фоновых заболеваний, даты вакцинации и т. д.). Исследование будет проведено для изучения эффективности вакцины и скорости ослабления ее действия у людей разных возрастных групп и с различными фоновыми заболеваниями.
Второе исследование серологическое, направленное на изучение изменения со временем у вакцинированных клеточного иммунитета.

В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от коронавируса. Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего число ежедневных случаев COVID-19 снизилась с более чем 10 000 в январе. Однако из-за более заразного штамма "Дельта" число новых случаев COVID-19 начало расти.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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