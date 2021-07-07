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Снятие приворота на 3 свечи

Снятие приворота на 3 свечи

Любовный приворот разрушает не только счастье, но и здоровье, и оказать помощь тому, кто попал под действие негативной программы, важно незамедлительно. С помощью ритуала на 3 свечи каждый сможет обезопасить свою жизнь и обрести счастье.


Благодаря проверенным ритуалам можно самостоятельно избавиться от энергетических привязок, но сначала необходимо определить наличие любовного приворота. Если сомнений не осталось, то эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести обряд, благодаря которому получится освободить себя или любимого человека от чужой воли, поставить сильную защиту и больше никогда не подвергаться таким атакам.

Обряд на снятие любовного приворота

После того, как любовный приворот выявлен, необходимо подготовиться к обряду по его снятию. Оптимальным временем будет период убывающей Луны. Если приворот снимается с девушки, то необходимо выбрать «женский день» — среду, пятницу, субботу, а если с молодого человека, то «мужской» — понедельник, вторник, четверг. Для снятия любовного приворота понадобятся:


три тонкие восковые свечи, освященные в церкви;
черный полотняный мешочек;
полынь.

После заката свечи поджигают и дают им немного погореть, затем тушат и скручивают вместе, а затем начинают раскручивать, приговаривая:


«Судьбу заново переплетаю, негативные программы расплетаю. Зло ко мне в дверь постучалось, в мою жизнь вмешалось. Я его прогоню, с порога удалю, к счастью своему не подпущу».

После того, как свечи будут расплетены, их ставят на удалении друг от друга, зажигают и проговаривают:

«Беды в дом не постучатся, приворот не состоялся».

После этого свечам дают догореть, а остатки воска складывают в мешочек и выносят подальше от дома.

Снять приворот важно как можно раньше, чтобы негативная программа не стала причиной множества бед во взаимоотношениях и не причинила вред здоровью. После того, как обряд завершен, полы моют с водой, в которую бросают веточку полыни, а затем проветривают помещения, чтобы убрать остатки привязок.

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По материалам: dailyhoro.ru

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