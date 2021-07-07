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Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи

Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи

Эксперты, работающие в центральных банках стран мира, назвали свои главные страхи в ходе опроса инвестиционной компании UBS. Как выяснилось, ключевым риском они видят инфляцию, но среди победивших вариантов есть также рост долгов и продолжение кризиса, связанного с пандемией.

57% респондентов сказали, что инфляция стала главным риском для мировой экономики, но в то же время они не ждут ее повышения до очень высоких уровней. В 2020 году никто не высказывал подобного мнения, отмечает агентство Reuters. Поражения человечества в текущем этапе борьбы с COVID-19 опасаются 79% респондентов, еще 71% указывают на тревожащие уровни государственного долга.

"Похоже, у регуляционного сообщества сложилось мнение, что то повышение инфляции, с которым мы сталкиваемся сейчас, временное", – резюмировал глава подразделения стратегии и консультирования UBS Массимилиано Кастелли.

Как сообщал Ruposters, по итогам прошлого года зарубежные инвестиции в экономику России сократились более чем в 3 раза.

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По материалам: uposters.ru

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