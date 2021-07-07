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Треть кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму – общественники и волонтеры

Треть кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму – общественники и волонтеры

"Единая Россия" подала в ЦИК РФ документы на регистрацию партийного списка кандидатов в депутаты Государственной Думы VIII созыва. Партия сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму. Всего от "Единой России" в них примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

Партия провела рекордное обновление: списки кандидатов в депутаты Госдумы обновлены более чем наполовину в сравнении с ее прошлым созывом. Треть кандидатов – общественники, волонтеры и врачи, отмечает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мы выдвигаем людей самых разных профессий – учителей, врачей, действующих депутатов. Мы – единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего Президента, основателя "Единой России", нашего лидера Владимира Путина. И у нашей команды есть одна общая цель – это благополучие и безопасность наших граждан и развитие нашей страны. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции. Сейчас мы вместе с людьми формируем народную программу, с которой пойдем на выборы в этом году", – отметил он.

В списках выдвигаемых "Единой Россией" кандидатов много волонтеров, проявивших себя в пандемию. Это соорганизатор Общероссийской акции взаимопомощи в борьбе с коронавирусом #МЫВМЕСТЕ, сооснователь Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Артем Метелев,организатор проекта "#СПАСИБОВРАЧАМ" в Томске Владимир Самокиш, заместитель руководителя Исполкома и член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, руководитель Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие отряды" Михаил Киселёв и другие.

"Единая Россия" выдвинула кандидатами в депутаты Госдумы врачей, которые, рискуя здоровьем и жизнью, защищают граждан страны на переднем крае борьбы с пандемией. Работники здравоохранения будут представлять партию на выборах в Москве, Московской области, Красноярском крае, Калмыкии и многих других регионах России.


Пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на съезде партии предложил лично Владимир Путин. Ими стали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главный врач московской Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ, руководитель центров одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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По материалам: uposters.ru

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