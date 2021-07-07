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Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов

Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов
Украина за июнь 2021 нарастила международные резервы до 28 357,7 млн долларов. Это почти на на 518 млн долларов (2%) больше, чем было на начало месяца.

Об этом информирует НБУ.

Сообщается, что на 1 июля 2021 международные резервы, по предварительным данным, составили 28 357, 7 млн долларов. За прошлый месяц они выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенций НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств.

В частности, валютные поступления в пользу правительства превысили 1 млрд долларов, в том числе 726,3 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил 995,6 млн долларов.
На межбанковском валютном рынке НБУ закупил 682,8 млн долларов, в отдельные дни сглаживал чрезмерные колебания гривны продажей в общей сложности 99,5 млн долларов. Чистая покупка по итогам июня составила 583,3 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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