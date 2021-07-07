Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер актер и режиссер Роберт Дауни — старший

Умер актер и режиссер Роберт Дауни — старший

На 86-м году жизни умер американский актер, режиссер, отец Роберта Дауни — младшего, Роберт Дауни — старший. Об этом сообщило издание New York Daily News со ссылкой на его жену Розмари Роджерс.

По ее словам, Дауни — старший ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке. Последние пять лет он боролся с болезнью Паркинсона.

Карьера режиссера стартовала в начале 60-х — среди его первых работ была фэнтезийная короткометражка Balls Bluff и комедия Babo 73. Известность ему принес фильм "Патни Своуп" (Putney Swope) 1969 года. Пять лет назад эту картину включили в Национальный реестр Библиотеки конгресса — список проектов имеющих культурное, историческое или эстетическое значение.

В 1970 году на экраны вышел фильм Дауни — старшего "Загон" (Pound), в котором его сын сыграл свою первую роль в кино.


 Роберт Дауни — младший и Роберт Дауни — старший

В качестве актера Дауни — старший снялся в картинах "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights), "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" (To Live and Die in L.A.), "Монголия" (Magnolia).

Роберт Дауни — старший был трижды женат. Его первая супруга Элси Дауни подала на развод из-за проблем режиссера с наркотиками. Вторая жена, Лора Эрнст, умерла.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения граждан с прямой линии
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее определенно жаркое лето"
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет
Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж за рэпера Люка Стори
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж
В Приамурье откроется третий «IT-куб»
В Приамурье откроется третий «IT-куб»

Топ на сегодня

Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет вспышку
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет

Еще по теме

Актер Роберт Дауни-младший снимет телесериал
Роберт Дауни младший дебютирует в сериальной режиссуре
Сара Джессика Паркер рассказала о романе с Робертом Дауни-младшим
Роберта Дауни-младшего помиловали за преступление 20-летней давности