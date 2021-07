Умер актер и режиссер Роберт Дауни — старший

Вадим Карасев

На 86-м году жизни умер американский актер, режиссер, отец Роберта Дауни — младшего, Роберт Дауни — старший. Об этом сообщило издание New York Daily News со ссылкой на его жену Розмари Роджерс.

По ее словам, Дауни — старший ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке. Последние пять лет он боролся с болезнью Паркинсона.

Карьера режиссера стартовала в начале 60-х — среди его первых работ была фэнтезийная короткометражка Balls Bluff и комедия Babo 73. Известность ему принес фильм "Патни Своуп" (Putney Swope) 1969 года. Пять лет назад эту картину включили в Национальный реестр Библиотеки конгресса — список проектов имеющих культурное, историческое или эстетическое значение.

В 1970 году на экраны вышел фильм Дауни — старшего "Загон" (Pound), в котором его сын сыграл свою первую роль в кино.





Роберт Дауни — младший и Роберт Дауни — старший

В качестве актера Дауни — старший снялся в картинах "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights), "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" (To Live and Die in L.A.), "Монголия" (Magnolia).

Роберт Дауни — старший был трижды женат. Его первая супруга Элси Дауни подала на развод из-за проблем режиссера с наркотиками. Вторая жена, Лора Эрнст, умерла.