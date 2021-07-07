В Белоруссии запретили два украинских телеканала

Вадим Карасев

Министерство информации Белоруссии аннулировало разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV. Основанием для принятия такого решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV. Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне украинские власти исключили из сетки вещания белорусский телеканал "Беларусь 24". Это произошло из-за демонстрации в эфире песен, фильмов и программ с участием персон, запрещенных на Украине. Также, по мнению чиновников, передачи содержали "элементы разжигания национальной розни" и пренебрежительные высказывания в адрес государства. В Министерстве информации Белоруссии назвали такие действия "очередным безосновательным недружественным жестом".

Ранее Ruposters писал, что на Украине государственный телеканал "Дом", вещающий на Донбасс и Крым, в полном составе уволил команду проекта "Русский дневник" из-за графической заставки с картой РФ, где в одном из выпусков появился Крым.

