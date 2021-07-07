Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Белоруссии запретили два украинских телеканала

В Белоруссии запретили два украинских телеканала

Министерство информации Белоруссии аннулировало разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV. Основанием для принятия такого решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV. Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне украинские власти исключили из сетки вещания белорусский телеканал "Беларусь 24". Это произошло из-за демонстрации в эфире песен, фильмов и программ с участием персон, запрещенных на Украине. Также, по мнению чиновников, передачи содержали "элементы разжигания национальной розни" и пренебрежительные высказывания в адрес государства. В Министерстве информации Белоруссии назвали такие действия "очередным безосновательным недружественным жестом".

Ранее Ruposters писал, что на Украине государственный телеканал "Дом", вещающий на Донбасс и Крым, в полном составе уволил команду проекта "Русский дневник" из-за графической заставки с картой РФ, где в одном из выпусков появился Крым.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Белоруссии запретили два украинских телеканала
В Белоруссии запретили два украинских телеканала
МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от талибов
МИД России назвал в/ч, которая может помочь Таджикистану отбиться от
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в
Российских школьников с сентября ждет патриотическое воспитание
Российских школьников с сентября ждет патриотическое воспитание
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет
Обереги от лишних трат
Обереги от лишних трат
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций

Топ на сегодня

Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы

Еще по теме

Вещание телеканала RTVI запретили на Украине
МИД Белоруссии выступил против жителей республики в языковом вопросе
Названы задачи украинского «журналиста» Шаройко в республики Белоруссии
Абхазия открыла пункт выдачи виз на КПП "Псоу" на границе с Россией