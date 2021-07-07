В Британии пообещали новые провокации у берегов Крыма

Вадим Карасев

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", заявил на слушаниях в палате общин министр иностранных дел королевства Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма. Его словам приводит РИА "Новости".

Дипломат утверждает, что британский корабль, нарушивший границу России, следовал самым коротким и прямым маршрутом из Одессы в Грузию.

Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать.

Глава британского МИД также выразил полную поддержку действиям экипажа Defender.

23 июня Минобороны РФ сообщило о нарушении британским эсминцем HMS Defender границы РФ в районе крымского мыса Фиолент. Корабль не реагировал на предупреждения российских пограничников, и те были вынуждены открыть предупредительный огонь. Кроме того, предупредительное бомбометание по курсу следования корабля выполнил российский Су-24М. Вскоре после провокации в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании. Британская сторона настойчиво отрицает, что корабль вторгся в территориальные воды России и что в его сторону совершались предупредительные выстрелы, однако версию российских военных подтвердил журналист BBC, находившийся на борту.

В Минобороны России посоветовали британским и поддержавшим их американским военным больше "не испытывать судьбу" в Черном море и не устраивать подобные провокации, а в МИД РФ предупредили, что при повторении ситуации по нарушителям границы будет открыт огонь на поражение.