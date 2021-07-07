Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей

В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей

В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей

В центре «IT-куб. Владикавказ» Минпросвещения России прошла экскурсия для школьников и их родителей, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в 2020 году в рамках национального проекта «Образование». В нем обучение проходит по шести образовательным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики». 

Школьникам и их родителям показали аудитории, материально-техническую базу, рассказали о программах обучения, вместе с ними собрали компьютер с помощью онлайн-симулятора, протестировали проекты учеников направлений «Программирование роботов» и «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности».

«Деятельность центра направлена на популяризацию технических профессий, приобщение учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, программирования и робототехники. В центре школьники могут научиться программировать, создавать мобильные приложения и приложения виртуальной и дополненной реальности, создавать роботов, приобрести навыки создания и настройки компьютерных сетей, обслуживания персональных компьютеров», – сообщила руководитель  центра «IT-куб. Владикавказ» Алла Калиниченко. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
На базе педвузов будут открыты площадки Российского общества «Знание»
На базе педвузов будут открыты площадки Российского общества «Знание»
Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах Красноярского края
Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах
Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады
Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков
Зеркальная дата 07.07: как исполнить свои желания 7 июля 2021 года
Зеркальная дата 07.07: как исполнить свои желания 7 июля 2021 года
В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр «Точка роста»
В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр
В Краснодаре открывается мобильный планетарий
В Краснодаре открывается мобильный планетарий
В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны
В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны
В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей
В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их
Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия
Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия
Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным полем в Германии
Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир

Топ на сегодня

Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно

Еще по теме

В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
В пермский «IT-куб» зачислены первые 400 школьников
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
Во Владикавказе открылась школа на 1100 мест