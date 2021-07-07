В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей

Алексей Вольцев

В центре «IT-куб. Владикавказ» Минпросвещения России прошла экскурсия для школьников и их родителей, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в 2020 году в рамках национального проекта «Образование». В нем обучение проходит по шести образовательным направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики».

Школьникам и их родителям показали аудитории, материально-техническую базу, рассказали о программах обучения, вместе с ними собрали компьютер с помощью онлайн-симулятора, протестировали проекты учеников направлений «Программирование роботов» и «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности».

«Деятельность центра направлена на популяризацию технических профессий, приобщение учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, программирования и робототехники. В центре школьники могут научиться программировать, создавать мобильные приложения и приложения виртуальной и дополненной реальности, создавать роботов, приобрести навыки создания и настройки компьютерных сетей, обслуживания персональных компьютеров», – сообщила руководитель центра «IT-куб. Владикавказ» Алла Калиниченко.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.