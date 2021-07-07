В договоре по газификации предусмотрят возможность проведения газа по участку

Влада Некрасова

16:01 Автор: Александра Гуляева

Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить в форму комплексного договора по газификации возможность проведения газа по участку и механизм регулирования стоимости этих услуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закон «о последней миле», позволяющий бесплатно подводить газ к участкам за счёт надбавок к тарифам за его транспортировку, президент подписал 11 июня 2021 года. Согласно документу, газ к участкам будут подводить без привлечения денег граждан. На финансирование будет направляться инвестиционная надбавка газораспределительной организации.

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О том, что Правительство обсуждает идею типового договора для газификации «последней мили», Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Глава государства отметил необходимость создания единого договора, чтобы всё, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и в рамках централизованных закупок (по заниженным ценам).

«Обеспечить при подготовке формы комплексного договора на оказание услуг по газификации возможность включения в него организацией-исполнителем (газораспределительной организацией) выполнения мероприятий по подключению внутри границ земельного участка заявителя, установки (монтажа) газоиспользующего оборудования, а также формирование механизма регулирования стоимости указанных видов услуг», — говорится в тексте поручений.





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Его необходимо выполнить до 1 декабря 2021 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально законопроект, который Госдума приняла в первом чтении 8 июля 2020 года, предусматривал только обязанность собственников систем газоснабжения вкладывать в деньги в мероприятия по увеличению пропускной способности газопроводов.

В декабре 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газификация должна проводиться без финансовой нагрузки на население.

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