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В Югре отдыхавших за границей студентов обяжут в начале учебного года предоставить ПЦР-тест

В Югре отдыхавших за границей студентов обяжут в начале учебного года предоставить ПЦР-тест

19:45  Автор: Иван Рощепий



В Ханты-Мансийском автономном округе студенты и преподаватели, отдыхавшие этим летом за границей, перед началом учёбы должны будут предоставить прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Соответствующее решение принято на заседании регионального штаба по борьбе с COVID-19, пишет Infox.ru.

Также посещать образовательные учреждения можно будет тем, кто переболел коронавирусом в течение полугода. Как пояснил руководитель департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин, решение было принято из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.

Отмечается, что в школах и детсадах допуск у детей об эпидемиологическом окружении можно получить через запрос родителей в поликлинике.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и области в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом рекомендовал с начала нового учебного года организовывать учебные занятия в гибридном формате: допускать к очным занятиям только студентов, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител или о противопоказаниях к прививке по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся, согласно рекомендациям, должны будут заниматься в дистанционном режиме.


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По материалам: pnp.ru

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