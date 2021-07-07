В Краснодаре открывается мобильный планетарий

Алексей Вольцев

В Краснодаре открывается мобильный планетарий, он будет установлен на площадке перед детским технопарком «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования, науки и молодежной политики.

Школьники смогут посетить планетарий до 18 июля. Зрители отправятся в космическое путешествие, посетят космический корабль в виртуальной реальности и понаблюдают за небом в телескоп. Родители и дети от девяти лет смогут посмотреть фильмы о космосе: «Солнце – звезда нашей жизни», «Энергия Вселенной», «В глубины Вселенной», «Возвращение на Луну. Навсегда» и «Касаясь края Вселенной».