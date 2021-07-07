Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Краснодаре открывается мобильный планетарий

В Краснодаре открывается мобильный планетарий

В Краснодаре открывается мобильный планетарий, он будет установлен на площадке перед детским технопарком «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования, науки и молодежной политики. 

Школьники смогут посетить планетарий до 18 июля. Зрители отправятся в космическое путешествие, посетят космический корабль в виртуальной реальности и понаблюдают за небом в телескоп. Родители и дети от девяти лет смогут посмотреть фильмы о космосе: «Солнце – звезда нашей жизни», «Энергия Вселенной», «В глубины Вселенной», «Возвращение на Луну. Навсегда» и «Касаясь края Вселенной».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
На базе педвузов будут открыты площадки Российского общества «Знание»
На базе педвузов будут открыты площадки Российского общества «Знание»
Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах Красноярского края
Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах
Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады
Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков
Зеркальная дата 07.07: как исполнить свои желания 7 июля 2021 года
Зеркальная дата 07.07: как исполнить свои желания 7 июля 2021 года
В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр «Точка роста»
В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр
В Краснодаре открывается мобильный планетарий
В Краснодаре открывается мобильный планетарий
В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны
В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны
В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их родителей
В центре «IT-куб. Владикавказ» прошла экскурсия для школьников и их
Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия
Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия
Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным полем в Германии
Руины собора времен императора Оттона Великого нашли под кукурузным
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир
Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир

Топ на сегодня

Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно

Еще по теме

В Агинском педколледже в новом учебном году откроется мобильный планетарий
В Кузбассе детский мобильный технопарк «Кванториум» посетил сельский детский дом
Новый планетарий в Петербурге закрылся до конца рабочего дня
В Петербурге открылся крупнейший в мире планетарий