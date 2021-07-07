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В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года»

В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года»

В селе Озерки Тербунского района Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года», мероприятие состоялось при поддержке Российского военно-исторического общества, сообщает РВИО. 

«Солдаты и офицеры совершили великий подвиг, остановив фашистских захватчиков и завоевав свободу для Родины и всей Европы. Мы должны помнить, какой ценой досталась нашей стране Победа. Подобные фестивали призваны сохранять память о героях и воспитывать истинный патриотизм у молодого поколения», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для гостей фестиваля были подготовлены танцплощадка, показ мод 1940-х годов, концертная программа с участием творческих коллективов и членов клубов военно-исторической реконструкции, кинотеатр под открытым небом, ретродискотека. 

В рамках фестиваля работали многочисленные интерактивные площадки: медсестры оказывали первую помощь, почтальоны полевой почты учили сворачивать письмо треугольником, здесь же можно было отправить письма своим родным и близким, заполнив памятную открытку. Дети и взрослые могли пострелять из ППШ, винтовки Мосина и немецкого «шмайссера». Кульминацией фестиваля стал бой между красноармейцами и гитлеровцами, в котором приняли участие реконструкторы из 20 городов России и Белоруссии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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