В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Алексей Вольцев

В Подмосковье 676 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, показатели по английскому языку, профильной математике и физике улучшены по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит премию в размере 150 тысяч рублей. У нас хорошие результаты, выпускники этого года нас очень радуют. В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего три. В профильной математике – 47, а в прошлом году было 26. По физике у нас 31 стобалльник, это вдвое больше прошлогодних показателей. По этим предметам мы также фиксируем значительный рост детей, которые набрали более 80 баллов», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.