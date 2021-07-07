В Приамурье откроется третий «IT-куб»

Влада Некрасова

В рамках нацпроекта «Образование» в городе Тынде откроется третий в Приамурье центр цифрового образования «IT-куб». Запланировано, что он начнет работу на базе Амурского технического университета в начале этого учебного года.

Центр сможет принять 400 детей от 8 до 18 лет и предложить им шесть программ: «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Разработка VR/AR-приложений», «Цифровая гигиена и работа с большими данными» и «Системное администрирование». Занятия будут проходить бесплатно, а набор детей начнется уже в августе.

В «IT-кубе» будут работать 22 человека, в том числе и 12 педагогов. Кроме того, для будущих преподавателей будут проводиться курсы повышения квалификации. Один из интенсивов пройдет уже в конце июля под Екатеринбургом.

На данный момент в помещении, где будет расположен «IT-куб», ведутся ремонтные работы: они завершены на 50%. Уже закупается техника, мебель, необходимый инвентарь.

«На сегодняшний день в Приамурье работают два «IT-куба»: первый в 2019 году открылся в Свободном, второй – в прошлом году в Благовещенске. Третий центр позволит вовлечь в изучение углубленных языков программирования детей из северных территорий области. Таким образом, цифровое образование в регионе станет еще более доступным, что, определенно, даст свой положительный эффект», – говорит губернатор Амурской области Василий Орлов.

Национальный проект «Образование» реализуется в Амурской области с 2019 года. Благодаря ему в регионе строятся и ремонтируются школы, открываются центры «Кванториум», «Точка роста», «Доброшкола», «Дом научной коллаборации», «Вега», Центр опережающей профессиональной подготовки, современные мастерские в колледжах, создается цифровая образовательная среда. Цели нацпроекта – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.