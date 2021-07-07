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В России прорабатывают возможность конфискации криптовалют

В России прорабатывают возможность конфискации криптовалют

11:39  Автор: Юлия Тихонова


Источник: ТАСС



В России готовят изменения в законодательство, которые дадут возможность изымать цифровые активы, ставшие источниками дохода от преступлений, сообщил Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом пишет ТАСС.

«Серьёзным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране. Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года Федерального закона «О цифровых активах». В настоящее время идёт работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство», — сказал он на конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге.

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Краснов отметил, что это позволит принимать ограничительные меры и изымать виртуальные активы. 

По словам генпрокурора, такие активы стали использовать в коррупционных целях, в том числе при взяточничестве. «Латентность данных криминальных деяний в последнее время усугубляется использованием в качестве взяток криптоактивов, совершением криптовалютных обменных операций как способом отмывания похищенных бюджетных средств», — пояснил он.

В декабре 2020 года Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс Российской Федерации. Документом предлагается признать цифровую валюту имуществом и распространить на её владельцев соответствующие права и обязанности.

Проект предусматривает обязательное декларирование сведений об операциях в цифровой валюте, в том числе совершаемых через третьих лиц, если сумма поступлений или списаний за год больше 600 тысяч рублей. Такая обязанность вводится в том числе для физлиц и проживающих в России иностранцев. Также предусматривается право налоговых органов истребовать у банка справки по банковским счетам физических лиц в случае, если они совершают операции с цифровой валютой.


#криптовалюта


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По материалам: pnp.ru

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