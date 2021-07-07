В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях

Анастасия Иванова

В Северной Осетии наставники мобильного детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России проводят мастер-классы в детских оздоровительных лагерях, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Ранее прошли мастер-классы для детей, отдыхающих в санатории «Осетия». В мероприятии участвовало 35 ребят. Они учились пилотировать дроны, рисовали 3D-ручками, собирали роботов и создавали объемные картины в виртуальной реальности.

«Мастер-класс прошел интересно и познавательно. Большинство детей впервые столкнулись с высокими технологиями, смогли попробовать их на себе. Наша задача заключается в том, чтобы они приятно провели время и при этом организовать некую профориентацию: возможно, в будущем они захотят связать себя с одним из инновационных направлений. Спасибо большое санаторию «Осетия». Надеюсь, мы будем с ними не раз сотрудничать», – сообщил директор мобильного «Кванториума» Завен Хачатурян.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.