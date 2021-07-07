Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях

В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях

В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях

В Северной Осетии наставники мобильного детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России проводят мастер-классы в детских оздоровительных лагерях, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Ранее прошли мастер-классы для детей, отдыхающих в санатории «Осетия». В мероприятии участвовало 35 ребят. Они учились пилотировать дроны, рисовали 3D-ручками, собирали роботов и создавали объемные картины в виртуальной реальности.

«Мастер-класс прошел интересно и познавательно. Большинство детей впервые столкнулись с высокими технологиями, смогли попробовать их на себе. Наша задача заключается в том, чтобы они приятно провели время и при этом организовать некую профориентацию: возможно, в будущем они захотят связать себя с одним из инновационных направлений. Спасибо большое санаторию «Осетия». Надеюсь, мы будем с ними не раз сотрудничать», – сообщил директор мобильного «Кванториума» Завен Хачатурян.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее определенно жаркое лето"
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет
Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж за рэпера Люка Стори
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж
В Приамурье откроется третий «IT-куб»
В Приамурье откроется третий «IT-куб»
В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года»
В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической
С нового учебного года в десяти регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию
С нового учебного года в десяти регионах приступят к работе советники
СБУ с начала года остановила более 200 хакерских атак на министерства и ведомства
СБУ с начала года остановила более 200 хакерских атак на министерства
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе

Топ на сегодня

Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и другие на открытии кинофестиваля
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет вспышку
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет
Перемен требуют страны ЕС
Перемен требуют страны ЕС

Еще по теме

В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в пришкольных лагерях
В Северной Осетии открылись 66 дежурных групп в 45 детских садах
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Северной Осетии
Депутаты Госдумы провели в Крыму мастер-классы по боксу и борьбе