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В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны

В школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны

В Больше-Машляковской и Верхне-Тимерлековской школах Рыбно-Слободского района Татарстана открылись шахматные зоны, сообщает информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Они были созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Ребенок, который играет в шахматы, и учиться будет хорошо. Потому что шахматы учат детей размышлять, тренируют усидчивость и умение мыслить на перспективу, планировать и выстраивать действия заранее. Считаю, что это дополнительное образование будет способствовать их интеллектуальному развитию», – сказал начальник районного отдела образования Ильсур Садиков.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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