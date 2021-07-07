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В Сомали боевики захватили город Бадвейн

В Сомали боевики захватили город Бадвейн

00:25  Автор: Жанна Звягина



Члены радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» захватили сомалийский город Бадвейн, расположенный близ границы с Эфиопией, сообщает во вторник местный портал Gubjug News.

Во второй половине дня отряды «Аш-Шабаб» вошли в Бадвейн спустя менее 12 часов после того, как город был отбит у них силами Могадишо.

Бадвейн находился под контролем «Аш-Шабаб» с апреля. Однако во вторник утром боевики покинули его без боя при подходе сомалийской армии. Затем террористы перерезали пути снабжения Бадвейна и вновь атаковали город.

С 2008 года боевики «Аш-Шабаба» периодически совершают теракты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством.

В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида».

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрещенная террористическая организация «Исламское государство» тесно переплелась с другими группировками, которые действуют на территории Африки. По его словам, это и «Аль-Каида», и «Боко Харам», и «Аш-Шабаб».


#терроризм


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По материалам: pnp.ru

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