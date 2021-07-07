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В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр «Точка роста»

В Сусанинском районе Костромской области откроется третий центр «Точка роста»

В Сумароковской школе Сусанинского района Костромской области откроется третий центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает областная телерадиокомпания «Русь».

Подобные центры уже созданы в образовательных учреждениях поселка Сусанино и села Андреевское.

К 2024 году в области будет создано 150 «Точек роста» для школьников.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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