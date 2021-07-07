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Влияние дней недели на сновидения

Влияние дней недели на сновидения

Эксперты в области биоэнергетики проанализировали наблюдения и приметы о снах. Это помогло им прийти к выводу о том, что на наши сновидения и их толкование влияет день недели, в который мы их видим.


Ранее мы рассказывали о том, как сделать так, чтобы не сбылся плохой сон. Оказывается, вероятность того, что он сбудется, не так уж велика. Важно, в какой день недели он вам приснился, а не сам факт того, что вы его увидели, ведь он может быть предупреждающим, а не вещим. 

Сны в ночь с воскресенья на понедельник

В такое время людям чаще всего снятся сны, которые указывают на наличие какие-то жизненных неприятностей. Порой люди не понимают, о чем именно они переживают, а сны с воскресенья на понедельник нередко указывают на то, о чем человек сейчас думает и что его гложет. Это отличная возможность провести психологический самоанализ. Вероятность вещих сновидений минимальна.

Сны в ночь с понедельника на вторник

В этот период людям снится то, чего они хотят добиться в ближайшем будущем. Вполне возможно, что увиденное является советом от мироздания. Вселенная может попытаться донести до вас какую-то важную мысль, поэтому сны в ночь с понедельника на вторник нужно тщательно анализировать.


Сны в ночь со вторника на среду

Сновидения в этот период указывают на то, что уже произошло, но чего вы не замечаете. Сны со вторника на среду могут открывать различные тайны. Они не являются вещими, но это не уменьшает их важность. Эти сны плохо запоминаются, поэтому при необходимости лучше их записывать сразу после пробуждения.

Сны в ночь со среды на четверг

Эти сны показывают то, что может произойти в реальности, если вы приложите к этому определенные усилия. Например, если в сновидениях со среды на четверг вы обогатились или нашли вторую половинку, значит, это действительно возможно. Главное — не терять самообладания и веры. Вселенная на вашей стороне. Получается, что это вещие сны, которые могут воплотиться лишь при наличии сильного желания.

Сны в ночь с четверга на пятницу

Это день вещих снов. Они с большой вероятностью исполняются, поэтому к ним нужно относиться максимально внимательно. Иногда послания, зашифрованные в сновидении, могут быть неоднозначными, двусмысленными, не совсем понятными. Нужно анализировать такие сны, потому что вероятность их воплощения в жизнь велика, а времени мало, ведь их воплощение в реальность происходит довольно быстро. Особое внимание в такие дни стоит уделять повторяющимся снам.


Сны в ночь с пятницы на субботу

Эти сны порой тоже являются вещими, особенно если в них происходит что-то нехорошее. Таким образом мироздание пытается предупредить нас о том, что может произойти, а не о том, что совершенно точно произойдет. Относитесь к таким сновидениям крайне внимательно.

Сны в ночь с субботы на воскресенье

Сны в это время говорят нам о причинах того, что недавно случилось в нашей жизни. Они призваны рассказать о том, почему произошло то или иное событие. Они помогают посмотреть на произошедшее под другим углом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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