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ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

21:19  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду заявил, что научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным.

«Варианты (коронавируса — прим. ред.) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению«, — цитирует РИА „Новости“ его слова.

По данным чиновника, число жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше.

Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к »волне смертей» в Азии, Африке и Латинской Америке, и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща. Он также призвал страны «Большой двадцатки» принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, «обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья».

Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% к концу этого года и 70% — к середине следующего.

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Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые подвижки в борьбе с ней в мире


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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