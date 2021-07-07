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Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков

Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков

Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.

Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации.

«С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста – это от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. По вашему поручению, Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. <…> Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года – с 16 августа», – сказал Антон Котяков.

Он уточнил, что такой мерой поддержки накануне учебного года планируется охватить более 20 миллионов детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей.

Выплаты полагаются семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие российское гражданство. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября этого года.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что деньги получат все семьи с детьми шести лет, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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